Napoli-Juventus: Cuadrado può rientrare prima di Ospina, basta un giallo

David Ospina e Juan Cuadrado, destini comuni in Nazionale, ma anche compagni di viaggio e poi avversari per Napoli-Juventus. In questi giorni le due società hanno cercato di convincere la federazione colombiana ad anticipare il rientro dei due giocatori. Il Napoli ha un problema importante, quello del portiere, perché Meret è infortunato e se non rientra Ospina dovrà giocare il giovane Marfella. La Juventus vorrebbe avere uno dei suoi migliori calciatori prima di venerdì. In entrambi i casi, per ora, il lavoro di diplomazia ha fallito e non ci sarà un rientro anticipato. E’ stato però organizzato un volo diretto subito dopo l’ultima partita col Cile.

Cuadrado diffidato

Juan Cuadrado però potrebbe avere un permesso per rientrare in anticipo in Italia, ancor prima del suo collega David Ospina, che si è ripreso dall’infortunio con la Bolivia. Cuadrado è diffidato e dunque se fosse ammonito nella gara con il Paraguay non potrebbe giocare con il Cile. L’ultima partita di qualificazione ai Mondiali del 2022 è in programma nella notte italiana di venerdì, quindi poche ore prima di Napoli-Juventus. Quindi se malauguratamente Cuadrado dovesse ricevere un giallo nel secondo match, quello con il Paraguay, in programma nella notte di lunedì 6 settembre, allora il giocatore della Juve potrebbe rientrare in anticipo. Ovviamente è una cosa che non si può prevedere, ma è chiaro che se dovesse accadere dalle parti di Torino nessuno si fascerebbe la testa.