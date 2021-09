Ricorso Osimhen: Mastrandrea graziò Immobile, il Napoli punta su questo precedente

Il Napoli attende l’esito del ricorso per Victor Osimhen, il club chiede una riduzione della squalifica ad una sola giornata. La SSCN si è affidata all’avvocato Mattia Grassani per presentare il ricorso dinanzi alla Corte d’Appello Federale. I legali hanno prodotto un dossier di 22 pagine per spiegare le motivazioni che dovrebbero indurre i giudice allo sconto di pena.

Il precedente Immobile-Vidal

Corriere dello Sport mette in evidenza alcuni punti del reclamo presentato dall’avvocato Grassani per quanto riguarda la squalifica di Osimhen. Il nigeriano fu espulso per una manata rifilata ad Heymans durante Napoli-Venezia. Un gesto ingenuo del nigeriano, ma non fatto per fare male. Ma i legali punteranno soprattutto su un precedente: “Per il resto, abbiamo anche chiesto l’audizione dell’arbitro Aureliano, producendo una serie di domande scritte, nonché citato il precedente della squalifica di Immobile per una giornata dopo una manata a Vidal a gioco fermo, in Lazio-Inter della stagione precedente, disse Grassani qualche giorno fa. L’obiettivo, in quest’ottica, è evidenziare la sproporzione tra le due decisioni. Decisioni tra l’altro firmate dal medesimo Giudice Sportivo, ovvero Mastandrea (nel caso di Osimhen, ovviamente, uniformandosi al referto dell’arbitro Aureliano: ecco perché il Napoli ha chiesto che venga ascoltato“.

Per Il Napoli vincere il ricorso per Osimhen sarebbe importantissimo, dato che Spalletti a sua disposizione ha solo Petagna come punta centrale. Il nigeriano è impegnato con la Nazionale ed attende di conoscere l’esito del ricorso per poter di nuovo scendere in campo e magari fare la differenza, questa volta in positivo.