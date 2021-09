Napoli-Benevento: flop fuori e dentro il campo per gli azzurri

Napoli-Benevento è un flop totale per la squadra ma anche per l’organizzazione, viste le file chilometriche ai tornelli. Le immagini sono state documentate da molti tifosi sui social, ma anche la pagina de Il Napulegno ha registrato un video in cui si vede chiaramente le lunghissime file per entrare all’interno dello stadio Diego Armando Maradona. Nonostante i varchi fossero stati aperti già alle 18 si vede come all’esterno dello stadio ci fossero ancora tantissime persone, nonostante la partita fosse già iniziata.

Stadio Maradona: file ai tornelli

Un caos totale in termini di organizzazione quella di Napoli-Benevento. Un problema che era stato riscontrato già durante la prima gara di campionato con il Venezia, ma che si è ripetuto anche durante la sfida amichevole con i sanniti persa dal Napoli per 5-1. Insomma un flop dentro e fuori dal campo gli uomini di Spalletti, ma anche per la società che sabato dovrà organizzare l’entrata di oltre 20mila tifosi per la sfida Napoli-Juventus.

In quel caso per entrare all’interno del Maradona avrà speso almeno 50 euro (prezzo delle curve). Qualora non dovesse riuscire ad entrare in tempo utile per l’avvio della partita, così com’è avvenuto col Benevento, chi rimborserà quei tifosi che per cause esterne hanno perso una parte di match? E’ un dilemma che va sciolto in breve tempo, meglio ancora sarebbe risolvere definitivamente il problema. Aurelio De Laurentiis è impegnato alla ricerca di steward per venire incontro alle nuove esigenze in termini di controlli con green pass e documenti, ma bisogna fare in fretta.