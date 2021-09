Napoli-Juventus: altro che prezzi alti, De Laurentiis ha un altro problema

Le polemiche sui prezzi troppo cari dei biglietti per Napoli-Juventus accompagnano la vigilia del match, ma si va verso il sold out. In questi giorni non sono mancate le frecciatine contro Aurelio De Laurentiis che ha alzato i prezzi per Napoli-Juventus, arrivando a far pagare una curva 50 euro. C’è chi ha fatto il confronto con lo stadio del Bayern Monaco, mettendo in risalto che un padre con tre figli pagherebbe meno nella splendida cornice dell’Allianz Arena ed in posti migliori. C’è chi invece ha difeso a spada tratta il presidente del Napoli per la politica dei prezzi.

Una politica che sembra pagare, dato che come scrive Il Mattino si va verso il tutto esaurito allo Stadio Diego Armando Maradona. Tanto che De Laurentiis deve trovare 500 stewards per la gara di sabato: “Dunque, controlli ai varchi: il Napoli sta cercando di aumentare il numero degli steward (non sono facili da trovare) anche perché sennò sarà difficile contenere il sold out previsto per sabato che arriva la Juventus. La capienza – scrive Il Mattino – è fissata ancora in 27mila spettatori ma serve incrementare i controlli ai varchi di accesso per evitare assembramenti e le scene di caso viste la sera dell’esordio in campionato e per scongiurare interventi da parte dell’Osservatorio. Ne servono almeno 500 di steward per la gara di sabato. La prossima riunione del Gos servirà a definire i dettagli“.

