L’amichevole di questa sera tra Napoli e Benevento sarà un test per Spalletti per testare in un match vero alcuni giocatori come Marfella. Il terzo portiere del Napoli si potrebbe trovare catapultato anche in porta per Napoli-Juventus, qualora Ospina non dovesse rientrare in tempo dalla Colombia. Il volo privato lo porterà a Napoli entro venerdì sera, poi bisogna testarlo fisicamente dopo un volo intercontinentale. Quindi la possibilità che Marfella gioca con la Juve non è svanita.

Napoli-Benevento si giocherà il giorno 6 settembre alle 21 allo stadio Maradona e sarà il momento per testare, di nuovo, l’entrata allo stadio. Con il Venezia si è assistito ad un vero e proprio caos all’esterno dei tornelli, una situazione che non deve più capitare.

Marfella titolare, Politano a centrocampo

Intanto Spalletti farà molti esperimenti nel match con il Benevento. Ci sono tanti giocatori assenti, soprattutto a centrocampo. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Dunque, mica è così una sciocchezza questa amichevole che Spalletti ha voluto piazzare nel mezzo della sosta. Per prima cosa potrà essere visto in azione Davide Marfella, perché è vero che Ospina tornerà venerdì sera con un volo privato messo a disposizione dalla federazione colombiana, quindi in tempo utile per essere schierato contro i bianconeri, ma il 21enne puteolano per tutto il mese di settembre sarà vice effettivo, visto che Meret ne avrà almeno per tre settimane. Ecco quindi che potrà testare anche Juan Jesus al fianco di Manolas, mentre a destra sia Malcuit che Zanoli avranno modo di far capire se sono alternativa autentica per Di Lorenzo. Stasera riflettori puntati anche su Ounas che magari giocherà nel tridente offensivo con Politano che verrà arretrato sulla linea dei centrocampisti (a parte Fabian, non c’è nessun altro disponibile). E anche in attacco Spalletti attende una risposta sulla tenuta di Andrea Petagna che certo non è rimasto per essere catapultato solo nei finali di partita“.