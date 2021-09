Retroscena di mercato – Telefonata a Giuntoli: “Lo vogliamo in prestito”, risposta secca: “Vale almeno venti milioni”

Poche ore prima della chiusura del calciomercato estivo è arrivata una telefona a Cristiano Giuntoli, Paolo Maldini voleva Adam Ounas in prestito. Il Napoli non ha mai fatto mistero di voler sacrificare l’algerino sull’altare della plusvalenza, anche perché in azzurro non ha mai veramente trovato continuità. Quaranta presenze appena ed un amore che non è mai sbocciato. Forte tecnicamente ma troppo discontinuo. Una intuizione quella di Giuntoli per Ounas che sembrava fosse andata sprecata. Poi nell’ultimo anno qualcosa è cambiato, anche in ritiro ha dato qualcosa ed in più ed alla fine Spalletti lo ha voluto tenere in rosa.

Ounas al Milan: saltato all’ultimo minuto

Corriere dello Sport scrive dell’interesse del Marsiglia per Ounas, con il giocatore che aveva aperto le porte al ritorno in Francia. Poi non si è fatto più nulla. Ma nelle ultime ore di mercato Paolo Maldini ha chiamato Giuntoli proprio per parlare di Ounas: “Lo vogliamo in prestito“, la risposta del direttore sportivo del Napoli è stata chiara: “Servono almeno venti milioni di euro“. Ma forse non sarebbero nemmeno bastati perché in entrambi i casi è intervenuto Luciano Spalletti a tutelare un patrimonio della sua rosa. “Tu resti qui, per noi sei importante” ha detto il tecnico all’algerino per stimolarlo a restare, per farlo sentire importante come non lo era mai stato a Napoli.

Spaccapartite

Dopo averlo visto all’opera, aver visto quel pallone che resta incollato al piede sinistro e quella capacità di dribbling secco, Spalletti ha capito che Ounas (che ha prolungato il contratto ndr) poteva essere importantissimo per il Napoli. Un giocatore del genere può letteralmente spaccare la partita e se trova la giusta continuità può diventare un punto cardine della rosa azzurra. Così il tecnico del Napoli si è imposto, così come ha fatto con il resto della rosa, li ha voluti tenere tutti, compreso Ounas, convinto che si possa fare qualcosa di buono.