Mertens, Demme e Ghoulam fanno sperare: arrivano tre ‘acquisti’ per il Napoli

Dries Mertens, Faouzi Ghoulam e Diego Demme possono rientrare in campo nella sfida con il Cagliari prevista per il 26 settembre. Una data che i tre giocatori, come sottolinea Corriere dello Sport, hanno cerchiato in rosso sul proprio calendario. Un rientro che attendono da tempo e che vogliono assolutamente concretizzare. Tutti e tre hanno voglia di tornare a calcare il terreno di gioco, ancora di più li attende Luciano Spalletti che praticamente avrebbe tre nuovi acquisti, dato che non li ha mai potuti schierare in questa stagione.

Speranza Ghoulam

Quattro anni di tormenti, di lotte, di operazioni. L’ultima l’ha dovuta fare dopo l’infortunio al ginocchio rimediato il 7 marzo scorso dopo Napoli-Bologna. In quel momento Ghoulam stava facendo vedere che poteva ancora giocarsela a grandi livelli, ma ancora una volta la sfortuna lo ha bloccato. Il professor Mariani non ha posto limiti: “Può tornare a giocare a livello agonistico al 100%”. Così il terzino algerino non ha mai perso fiducia e sorriso, ha lavorato ed ora vuole essere in campo con i compagni. Chi lo ha visto da vicino dice che sta benissimo eppure è stato escluso dalle lista Uefa. Spalletti non vede l’ora di averlo a disposizione, anche perché l’unico terzino di ruolo che può sostituire Mario Rui.

Ritorno di fiamma

Altro rientro fondamentale è quello di Dries Mertens che si è dovuto sottoporre ad operazione chirurgica per sistemare quella spalla ballerina. Due mesi di stop e quella voglia matta di tornare di nuovo protagonista. Nono avere uno come lui in attacco pesa tantissimo, perché può sempre tirare il coniglio dal cilindro, perché può sempre fare la differenza. Pronto a rientrare anche Diego Demme, a cui Spalletti aveva affidato le chiavi del centrocampo. Lo scontro in amichevole con la Pro Vercelli lo ha costretto ad operarsi. Anche Demme è pronto a rientrare col Cagliari. Al suo rientro, però, si ritroverà con Lobotka in versione super e con Anguissa che promette grandi cose. Problemi di abbondanza che Spalletti non ved l’ora di avere.