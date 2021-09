Del Genio: “Napoli, manca un terzino ma ci sono buone notizie per Ghoulam. Ho un timore”

Si chiude il calciomercato del Napoli che rinforza il centrocampo con Anguissa ma non compra un terzino sinistro per Spalletti. Paolo Del Genio commenta le operazioni di mercato del Napoli che chiude tante trattative in uscita, ma in entrata riesce a fare solo Juan Jesus ed Anguissa. Del Genio conferma che al Napoli manca un terzino: “Tutti noi auspicavamo l’arrivo di un rinforzo sulla sinistra, ma non è arrivato”. Dunque si dovrà andare avanti con Mario Rui e Ghoulam, all’occorrenza (com’è accaduto col Genoa) con Juan Jesus adattato o con Zanoli a sinistra.

Del Genio però riporta notizie positive su Ghoulam: “Il giocatore è in ripresa e spero che possa essere a disposizione per tutta la stagione“. L’esterno viene da una operazione al ginocchio e sta recuperando la forma migliore.

Manolas i dubbi di Del Genio

“La società ha tenuto i calciatori migliori, questo bisogna dirlo, spero che questa strategia paghi” ha detto il giornalista a Radio Goal. Qualche dubbio Del Genio lo ha su Manolas calciatore “che è il nostro secondo miglior giocatore in difesa, dopo Koulibaly, ma che durante la stagione salta più di qualche partita. Mancheranno inoltre anche Anguissa e Osimhen sempre per la Coppa d’Africa. Il Napoli ha le alternative giuste per sostituirlo? La parola finale spetterà come sempre al campo“.

