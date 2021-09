Svizzera-Italia: Insigne bersagliato sui social: “È scarso”

Lorenzo Insigne viene preso di mira sui social dopo il pareggio dell’Italia contro la Svizzera, match valido per le qualificazioni ai Mondiali. Il numero dieci della Nazionale ha avuto anche una paio di buoni palloni per portare in vantaggio l’Italia. In un caso il tiro a giro di Insigne è uscito a lato, nel secondo caso è stato Sommer, portiere della Svizzera, a negargli il gol. Alla fine la partita tra Svizzera e Italia è terminata con il punteggio di 0-0. Un grande rammarico per l’Italia che ha sprecato anche una clamorosa occasione con Berardi e fallito un rigore con Jorginho.

Eppure nonostante sia uno dei fari della nazionale italiana di calcio, Insigne viene bersagliato sui social. Ci sono tanti post che prendono in giro il giocatore del Napoli per il suo tiro a giro. C’è chi lo definisce scarso, altri indegno di indossare la maglia numero dieci.