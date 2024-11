Lukaku, la fiducia di Conte non si discute: i numeri svelano il perché

Dopo il ko con l’Atalanta, analisi approfondita sul rendimento del belga in maglia azzurra

La prestazione di Romelu Lukaku contro l’Atalanta ha acceso i riflettori sul momento del centravanti belga. Annullato da Hien, il numero 11 del Napoli ha vissuto una delle sue giornate più complicate in maglia azzurra.

Il momento del belga

Da protagonista assoluto a San Siro contro il Milan a spettatore non pagante al Maradona. Il rendimento di Lukaku rispecchia perfettamente il suo soprannome “Big Rom”: grande in alcune occasioni, meno presente in altre. Ma per Antonio Conte resta un punto fermo imprescindibile.

I numeri non mentono

Le statistiche raccontano l’importanza del belga nel progetto Conte:

10 presenze totali

presenze totali 8 partite da titolare

partite da titolare 4 gol in campionato

gol in campionato 5 assist complessivi

assist complessivi 660 minuti in campo

Le alternative in panchina

Giovanni Simeone rappresenta l’alternativa naturale, ma i numeri parlano chiaro: solo 112 minuti nelle ultime dieci giornate. Raspadori, nell’idea tattica di Conte, è visto più come seconda punta o trequartista che come centravanti puro.

Verso San Siro

La sfida contro l’Inter rappresenta un’occasione di riscatto per Lukaku. Da ex della partita, il belga vorrà sicuramente lasciare il segno in quello che per Conte rappresenta uno snodo cruciale per la stagione azzurra.

