Napoli-Atalanta, i tifosi danno una lezione alla stampa locale

La maturità del popolo azzurro emerge dopo la sconfitta: un esempio di vero attaccamento alla maglia

La sconfitta del Napoli contro l’Atalanta ha mostrato due facce della stessa medaglia. Da un lato i 50mila del Maradona, dall’altro una parte della stampa locale: due reazioni opposte che raccontano due modi diversi di vivere l’amore per gli azzurri.

La voce del Maradona

Come riporta La Repubblica, i tifosi partenopei hanno reagito con straordinaria maturità al pesante 0-3. Nonostante la sconfitta casalinga, il pubblico ha sostenuto la squadra fino all’ultimo, regalando applausi e cori d’incoraggiamento al triplice fischio.

Il contrasto con la stampa

Mentre il popolo azzurro mostrava attaccamento e comprensione, parte della stampa locale ha scelto una strada diversa. Un diluvio di critiche ha invaso il web, con attacchi a Conte e alla squadra, dimenticando le sei vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia.

La forza del primato

Il Napoli resta comunque in vetta alla classifica. Come sottolinea La Repubblica: “Tutto è perduto tranne il primato. La capolista è almeno caduta in piedi”. Una leadership che neanche la prestazione di un’Atalanta trascinata da un Lookman in stato di grazia è riuscita a intaccare.

Lo sguardo a San Siro

Ora la squadra di Conte è attesa dalla sfida contro l’Inter. Un’occasione di riscatto immediato, con la consapevolezza di poter contare su una tifoseria matura e presente, che sa distinguere un incidente di percorso da una vera crisi.