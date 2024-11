Conte negli spogliatoi dopo Napoli-Atalanta: la reazione sorprende tutti

Il tecnico pugliese ha gestito il post partita in maniera inaspettata dopo il pesante ko al Maradona

La pesante sconfitta del Napoli contro l’Atalanta (0-3) al Maradona ha visto un Antonio Conte immediatamente reattivo. Il tecnico azzurro è intervenuto negli spogliatoi per compattare il gruppo, consapevole dell’importanza del momento e della delicata sfida che attende i suoi ragazzi.

Come riporta il Corriere dello Sport, la battuta d’arresto ha avuto ripercussioni anche sulle statistiche: il Napoli ha perso il primato della miglior difesa del campionato, superato dalla Juventus che conta un gol subito in meno (7) dopo 11 giornate.

La reazione di Conte

“Dobbiamo essere molto sinceri”, ha dichiarato Conte in conferenza stampa, mantenendo un atteggiamento lucido nonostante la seconda sconfitta interna della stagione. Il tecnico leccese ha interpretato il risultato come un incidente di percorso, ricordando come il progetto Napoli sia ancora nelle sue fasi iniziali.

La Serie A resta aperta e il Napoli mantiene la vetta della classifica. L’attenzione si sposta ora sul big match di domenica a San Siro contro l’Inter, ex squadra di Conte. Una sfida che assume un significato particolare alla luce di questo stop inaspettato.

Gli umori nello spogliatoio

Il Corriere dello Sport sottolinea come Conte, pur evidentemente contrariato per la sconfitta, abbia mantenuto la calma. Un atteggiamento maturo che testimonia la fiducia del tecnico nel lavoro svolto finora e nelle potenzialità della squadra.

