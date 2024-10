Bennato: “Vi racconto il vero Maradona. Sapete cosa fece una volta in discoteca?”

Il cantautore napoletano svela un momento indimenticabile vissuto con il Pibe de Oro

Edoardo Bennato apre il suo album dei ricordi su Diego Maradona e il Napoli. In un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, il celebre cantautore partenopeo rivela un aneddoto inedito sul Pibe de Oro.

Il ricordo del secondo scudetto

“Con Maradona avevamo un rapporto speciale”, racconta Bennato ripensando ai tempi d’oro del Napoli. “La sera del secondo scudetto azzurro eravamo in discoteca a festeggiare. Diego aveva un modo unico di vivere quei momenti”.

Il cantautore napoletano svela un Maradona inedito: “Mentre tutti festeggiavano il trionfo del Napoli, lui si avvicinava discretamente ai camerieri distribuendo loro del denaro. Con la stessa fierezza teneva testa ai potenti“. Per Bennato, “Diego era davvero un’anima buona. Persino Omar Sivori ammise di non aver mai visto uno come lui”.

Dal passato al presente

Dalla leggenda al Napoli di oggi, Bennato individua i suoi preferiti: “Lobotka ha la stessa magia di Diego nei piedi”. Un pensiero anche per Politano e per l’interista Dimarco.

Il cantante napoletano conosce bene Spalletti, mentre non ha ancora incontrato Conte. “Ma entrambi”, conclude Bennato, “hanno la stessa dote di Maradona: sanno leggere l’animo delle persone”.

Continuate a seguire napolipiu.com per altri racconti esclusivi sui protagonisti della storia azzurra.