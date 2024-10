Lobotka prosegue la riabilitazione: ecco cosa filtra in vista di Milan-Napoli

Il regista slovacco sta lavorando per recuperare dall’infortunio muscolare rimediato in nazionale

Il Napoli continua a fare i conti con l’assenza di Stanislav Lobotka, elemento cardine del centrocampo azzurro. Il regista slovacco, infortunatosi durante gli impegni con la sua nazionale, sta seguendo un programma di riabilitazione personalizzato.

Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, le sensazioni per il big match contro il Milan non sono delle migliori. Il recupero del centrocampista appare “molto complicato”, una notizia che preoccupa Calzona e lo staff tecnico azzurro.

Nelle ultime due partite contro Empoli e Lecce, l’assenza di Lobotka si è fatta sentire nel gioco partenopeo. Il centrocampista, vero metronomo della squadra, è stato sostituito da Gilmour, che solo nell’ultima gara contro i pugliesi ha mostrato segnali di crescita in termini di sicurezza e personalità.

Il problema muscolare accusato da Lobotka richiede particolare attenzione. Lo staff medico del Napoli sta monitorando quotidianamente la situazione, consapevole dell’importanza del calciatore nell’economia del gioco azzurro. La sua assenza nella sfida di San Siro potrebbe rappresentare un handicap significativo per la squadra.

Seguite napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulle condizioni di Lobotka e le ultime dal centro sportivo di Castel Volturno in vista del cruciale match contro il Milan.