Lobotka ancora ai box col Lecce: ecco quando potrebbe rientrare

Il centrocampista slovacco Slanislav Lobotka continua il percorso di riabilitazione dopo l’infortunio rimediato in Nazionale.

Stanislav Lobotka non parteciperà alla sfida della nona giornata di campionato di Serie A con il Lecce, gara prevista oggi alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. A darci maggiori informazioni sulle condizioni del giocatore è l’edizione odierna del Corriere dello Sport che scrive: “A proposito di Lobo: è alle prese con il percorso di riabilitazione per superare il problema alla coscia sinistra che l’ha già escluso a Empoli e il suo recupero per la sfida contro il Milan di martedì a San Siro resta a forte rischio”.

La situazione è monitorata quotidianamente a Castel Volturno, e c’è la volontà di evitare qualsiasi rischio inutile. Lobotka potrebbe tornare a sedersi in panchina con l’Atalanta, gara del 3 novembre, e giocare la successiva del 10 novembre con l‘Inter di Simone Inzaghi.

Nel frattempo sarà Billy Gilmour a prendersi le chiavi del centrocampo azzurro. Antonio Conte ha già deciso di affidarsi al giovane scozzese per sopperire all’assenza del regista slovacco.