Lukaku, nuovo record col Lecce? Obiettivo quota 100 partecipazioni attive in campionato

Lukaku ha l’opportunità di raggiungere le 100 partecipazioni in Serie A, confermando il suo ruolo per le ambizioni del club.

Oggi, il Napoli scenderà in campo contro il Lecce, e Romelu Lukaku sarà titolare, un ruolo che l’attaccante belga sta consolidando sempre di più. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport” Lukaku rappresenta il fulcro dell’attacco partenopeo, fondamentale per la sua condizione fisica e per le ambizioni del club nelle prossime sfide.

Lukaku, che ha collezionato 73 gol e 26 assist in 135 partite di Serie A, ha l’opportunità di raggiungere un traguardo significativo: con un gol o un assist, potrebbe toccare quota 100 partecipazioni attive in campionato. Questo è un obiettivo notevole per un attaccante che ha già dimostrato il suo valore in Serie A.

Il Corriere dello Sport mette in evidenza anche la tradizione positiva di Lukaku contro il Lecce, avendo segnato 3 gol in 6 confronti diretti. La sua capacità di trovare la rete nei momenti decisivi potrebbe rivelarsi cruciale per il Napoli, specialmente in vista dei prossimi big match. Ecco quanto scrive il noto quotidiano:

“Romelu Lukaku può diventare già oggi un pezzo da cento. Così: in 135 partite giocate in Serie A ha collezionato finora 73 gol e 26 assist, e di conseguenza con un’altra rete o un altro passaggio decisivo potrebbe toccare quota 100 partecipazioni attive in campionato. Un bel traguardo per un centravanti molto decisivo. Propiziato tra l’altro da una tradizione favorevole contro il Lecce. Romelu ha segnato ai giallorossi 3 gol in 6 partite in campionato, e sempre nel girone d’andata; 2 ai tempi dell’Inter (2019 e 2022) e l’altro nella stagione precedente con la Roma”.

L’attesa è alta per questo incontro, e gli occhi saranno puntati su Lukaku, il quale ha il potenziale non solo di portare i tre punti al Napoli, ma anche di scrivere un’altra pagina della sua carriera in Serie A.