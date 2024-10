Con il Lecce si può e si deve approfittare! Conte pronto a sfruttare un eventuale passo falso di Inter o Juventus?

Conte cambia l’attacco del Napoli col Lecce: è pronto a sfruttare lo scontro diretto tra Inter e Juventus per la vetta della classifica.

Il Napoli si prepara a vivere un momento cruciale con l’avvento della nona giornata di campionato, con la sfida contro il Lecce che potrebbe segnare un punto di svolta per gli azzurri. Gli uomini di Antonio Conte sono chiamati a vincere e a sfruttare lo scontro diretto tra Inter e Juventus, in programma domani alle 18 a San Siro.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è arrivata “l’ora della verità” per Conte e i suoi ragazzi. La partita di oggi rappresenta un’opportunità imperdibile per il Napoli, che punta a consolidare la propria posizione in classifica e a non lasciarsi sfuggire il vantaggio. Conte ha messo in guardia i suoi giocatori: è fondamentale evitare cali di tensione e dimostrare di non soffrire di vertigini, come accaduto in passato. Ecco quanto si legge sul noto quotidiano sportivo:

“La partita del cuore di Antonio Conte può segnare anche stavolta – come accadde per il suo primo gol al Maradona nell’89 proprio con i pugliesi – un’altra svolta, l’inizio di qualcosa di altrettanto grande. Stavolta è il suo Napoli che corre e vuole dimostrare di non soffrire di vertigini. Oggi c’è l’occasione di dare il primo strappo al vertice e approfittare di un passo falso di Inter o Juventus, oppure di entrambe, che si affronteranno domani a San Siro. Antonio ha preparato mentalmente i suoi, non vuole cali di tensione e soprattutto non vuole vedere una squadra timida come Empoli. Il futuro è oggi, poi si penserà a Milan, Atalanta e Inter”.

Un attacco completamente rivoluzionato

L’allenatore ha previsto un attacco rinnovato, con due terzi del tridente che subiranno cambiamenti significativi. Niente Kvaratskhelia e Politano, spazio invece per Neres e Ngonge, mentre Lukaku rimarrà al centro dell’attacco per migliorare la propria condizione fisica. Questa scelta strategica potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del Napoli.

Il Lecce, avversario odierno, rappresenta una tappa fondamentale per la corsa al vertice del campionato. Se il Napoli dovesse vincere, potrebbe dare un primo strappo significativo, soprattutto in un contesto dove Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi per un posto nelle zone alte della classifica.

L’appuntamento è fissato per oggi, e gli occhi degli appassionati sono già puntati sul Maradona, pronti a vedere se il Napoli riuscirà a scrivere un’altra pagina storica. Con un calendario favorevole e una mentalità pronta a dare battaglia, gli azzurri hanno tutte le carte in regola per lanciarsi verso il titolo.