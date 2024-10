Napoli-Lecce, Conte ha deciso la formazione. Il tecnico ha chiesto una cosa alla squadra

Il tecnico azzurro punta alla quarta vittoria consecutiva con un ampio turnover in vista dei big match

Un Napoli che vuole continuare a correre quello di Antonio Conte, ma con la necessità di gestire le forze in vista di un calendario proibitivo. La sfida con il Lecce rappresenta l’occasione ideale per far rifiatare alcuni titolarissimi.

“Voglio la quarta vittoria consecutiva”, questo l’imperativo del tecnico salentino alla squadra. Un poker di successi che manca in casa azzurra da gennaio 2023 e che blinderebbe il primato in classifica.

Il tour de force che attende gli azzurri

Il calendario non lascia scampo: dopo il Lecce, il Napoli affronterà in sequenza Milan, Atalanta e Inter. Tre big match in quindici giorni, con due trasferte a San Siro. Un ciclo che dirà molto sulle ambizioni della squadra di Conte.

Napoli-Lecce: Le novità di formazione

Lobotka è l’unico indisponibile, ancora alle prese con l’infortunio che lo mette in dubbio anche per il Milan. Meret torna tra i pali, mentre Olivera si riprende la fascia sinistra.

Le sorprese maggiori arrivano dall’attacco: David Neres avrà finalmente la sua grande occasione. Il brasiliano ha già incantato con 3 assist e 1 gol in soli 77 minuti di Serie A. Sulla sinistra spazio a Cyril Ngonge, reduce dalla doppietta in Coppa Italia contro il Palermo.

La probabile formazione

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Neres, McTominay, Ngonge; Lukaku.

Il Napoli può sfruttare il “vantaggio” di non avere impegni europei, ma la gestione delle energie resta fondamentale. La sfida con il Lecce dirà molto sulla profondità della rosa a disposizione di Conte.

Seguite la diretta testuale del match su napolipiu.com: dalle 13:30 il prepartita con tutte le ultime dai spogliatoi e dalle 15:00 la cronaca live di Napoli-Lecce.