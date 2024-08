Napoli-Parma 2-1: pessimo arbitraggio di Tremolada

Napoli-Parma, polemiche per le decisioni dell’arbitro Tremolada e del VAR Di Bello. Rigore dubbio per il Parma, due penalty negati agli azzurri.

Il Napoli supera il Parma 2-1 in una partita ricca di colpi di scena, ma a tenere banco sono le polemiche sull’arbitraggio di Paride Tremolada.

Partenza sprint del Parma al Maradona: Kowalski e Bonny colpiscono due pali in rapida successione. È lo stesso Bonny a procurarsi il rigore del vantaggio, scontrandosi con Meret in area. La decisione di Tremolada solleva dubbi: il portiere azzurro sembra toccare prima il pallone, ma il VAR Di Bello non interviene.

Al 34′, nuovo caso da moviola: Raspadori cade in area su intervento di Balogh. Il Maradona invoca il penalty, ma ancora una volta il VAR resta silente.

Il climax delle polemiche arriva all’88’: Tremolada assegna un rigore al Napoli per fallo su Simeone. Questa volta Di Bello richiama l’arbitro che, dopo la revisione al monitor, cambia la sua decisione.

Undici minuti di recupero infuocati, con Lukaku e Anguissa che regalano la vittoria agli azzurri.

Ma se questa è la “nuova” Serie A, c’è da preoccuparsi. L’uso del VAR sembra più un optional che uno strumento di giustizia. E la domanda sorge spontanea: chi arbitra gli arbitri?

Il Napoli festeggia tre punti sudati, ma le polemiche sono solo all’inizio. Tremolada e Di Bello finiscono sul banco degli imputati, in una