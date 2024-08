Conte dopo Napoli-Parma: “Vittoria di cuore, mercato assurdo. Avremmo dovuto cedere Osimhen. Ecco cosa ho fatto al gol di Lukaku”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando la rimonta contro il Parma.

Il Napoli si è imposto in rimonta per 2-1 contro il Parma, portando a casa tre punti preziosi nonostante una prestazione altalenante. Al termine della partita, l’allenatore partenopeo Antonio Conte ha condiviso le sue impressioni ai microfoni di DAZN.

Conte ha elogiato la determinazione dei suoi giocatori: “È stata una partita di cuore. Dopo il gol di Lukaku, ho chiesto ai ragazzi di mantenere la concentrazione e tornare a centrocampo, perché mancavano ancora dieci minuti per ottenere il risultato che volevamo. La squadra ha dimostrato carattere contro un Parma ben organizzato e con giocatori di qualità. Tuttavia, sappiamo che possiamo fare molto meglio.”

L’allenatore ha poi espresso preoccupazione riguardo alle attuali dinamiche del calciomercato: “Il calciomercato aperto è una situazione assurda. Avere giocatori che potrebbero andarsene e nuovi arrivi di cui non si conoscono ancora le condizioni è complicato. Oggi ero senza centrocampisti in panchina e ho dovuto fare affidamento sulla fortuna. Spero che questa regola venga cambiata, poiché non capisco perché si continuino a modificare le competizioni senza affrontare questioni più urgenti.”

Conte ha poi riflettuto sulle strategie tattiche: “In campo, è fondamentale che i gol non arrivino solo dagli attaccanti. Nelle palle inattive, ad esempio, spesso è chi calcia che decide il risultato. Alla Juventus, Del Piero era maestro in questo, e io dovevo solo finalizzare. Cerchiamo di coinvolgere il maggior numero possibile di giocatori nel nostro gioco per massimizzare le opportunità di segnare.”

Infine, il tecnico ha commentato il mercato estivo del Napoli: “Abbiamo acquisito giocatori di valore, nonostante le difficoltà e le incertezze del mercato. Sono soddisfatto del lavoro del club. Tuttavia, credo che la cessione di Osimhen avrebbe permesso di completare meglio la rosa e migliorare ulteriormente la squadra.”