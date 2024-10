Infortunio Lobotka, spunta una data per il ritorno. Ecco cosa trapela da Castel Volturno

Lobotka in recupero: il Napoli spera nel ritorno per il big match

Notizie Calcio Napoli – Stanislav Lobotka potrebbe essere pronto a tornare in campo prima del previsto. Dopo l’infortunio subito durante la pausa per le nazionali, il centrocampista slovacco sta lavorando duramente a Castel Volturno per recuperare la forma fisica. Secondo quanto trapela, c’è ottimismo sul suo possibile rientro in vista del big match tra Napoli e Milan.

Lobotka, pedina fondamentale nello scacchiere del Napoli, sta seguendo un programma di recupero intensivo per essere disponibile già tra due turni, proprio per la sfida contro i rossoneri. Sebbene lo staff medico non voglia forzare i tempi, il giocatore sta rispondendo bene ai trattamenti, aumentando le speranze di rivederlo presto in campo.

Gilmour pronto a prendere il posto di Lobotka, ma il rientro è vicino

Nel frattempo, per la prossima partita contro il Lecce, sarà Billy Gilmour a prendersi le chiavi del centrocampo azzurro. Antonio Conte ha già deciso di affidarsi al giovane scozzese per sopperire all’assenza del regista slovacco, ma la buona notizia è che Lobotka potrebbe essere pronto già per il successivo impegno, quello contro il Milan.

La situazione è monitorata quotidianamente a Castel Volturno, e c’è la volontà di evitare qualsiasi rischio inutile. Tuttavia, l’idea di avere Lobotka in campo contro una delle principali rivali della Serie A fa ben sperare i tifosi e tutto l’ambiente azzurro. Il suo rientro sarebbe un vero e proprio colpo di scena per il Napoli, che punta a mantenere il primato in classifica.