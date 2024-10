Neres titolare contro il Lecce? Kavra o Politano. Ecco chi resta fuori

Neres pronto al debutto da titolare: il Napoli si affida al turnover contro il Lecce

Ultime notizie Calcio Napoli – David Neres potrebbe essere finalmente pronto a partire dal primo minuto in campionato nella sfida tra Napoli e Lecce. Come riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte sta valutando di dare fiducia all’esterno brasiliano, concedendo un turno di riposo a uno tra Politano e Kvaratskhelia. Una scelta mirata per gestire al meglio le forze della squadra, soprattutto con lo scontro contro il Milan ormai alle porte.

Neres, arrivato a Napoli a fine agosto, ha sempre risposto presente quando chiamato in causa, trovando anche gol e assist importanti pur partendo dalla panchina. Ma adesso potrebbe finalmente avere la sua occasione per partire titolare e dimostrare tutto il suo valore fin dall’inizio.

Conte prepara il turnover: Kvaratskhelia fuori, Neres titolare?

David Neres è pronto a partire titolare contro il Lecce, e per far spazio al brasiliano, Antonio Conte starebbe pensando di far riposare Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ala georgiana, che ha giocato a ritmi intensi in questa prima parte di stagione, potrebbe avere bisogno di un turno di riposo, anche per essere al massimo in vista del big match contro il Milan.

Il Lecce è avvisato: il Napoli è pronto a fare la differenza con ogni singolo giocatore della rosa. E se Neres scenderà in campo dall’inizio, i tifosi sanno già che ci sarà da divertirsi.