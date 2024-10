Stadio Maradona: sempre sold out, numeri impressionanti per il Napoli

Numeri da record al Maradona: Napoli sempre sostenuto dai suoi tifosi

Numeri impressionanti per lo Stadio Diego Armando Maradona, sempre esaurito in questa stagione che vede il Napoli guidato da Antonio Conte nella “ricostruzione” della squadra. Anche contro Lecce e Atalanta, lo stadio si conferma una vera e propria fortezza, con il pubblico che continua a rispondere presente a ogni sfida casalinga degli azzurri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le cifre parlano chiaro: il Maradona è destinato a ospitare due sold out anche per le prossime partite casalinghe, confermando il trend registrato già in tutte le gare disputate fino a questo momento. Contro il Como, ultimo match prima della trasferta a Empoli, sugli spalti c’erano 52.500 spettatori, un dato che ha sfiorato il tutto esaurito, se non fosse stato per il settore ospiti rimasto parzialmente vuoto.

Il tifo partenopeo è da brividi, e i numeri non fanno che confermare la passione dei tifosi del Napoli: 197.200 spettatori complessivi nelle precedenti gare contro Bologna (44.700), Parma (50.200) e Monza (49.800). Una media di 49.300 spettatori a partita, di cui 21.000 abbonati, a dimostrazione del legame indissolubile tra la squadra e la città.

Napoli, il Maradona è sempre una festa

Il Maradona è diventato il simbolo di questa stagione di “ricostruzione”, una stagione in cui il pubblico azzurro non ha mai fatto mancare il proprio supporto, rendendolo un vero fortino azzurro.

L’atmosfera del Maradona è unica, ed è proprio questo che rende il Napoli un club speciale. Anche le prossime sfide contro il Lecce e l’Atalanta promettono spettacolo sugli spalti. I numeri parlano chiaro: Napoli è sempre con il suo Napoli, e la passione non accenna a diminuire.