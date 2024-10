Napoli-Lecce: Conte accontenta i tifosi, debutto dal 1′ per un calciatore

Neres pronto a partire dall’inizio in Napoli-Lecce: i tifosi azzurri esultano

Finalmente, il momento che tanti tifosi del Napoli aspettavano sembra essere arrivato: David Neres è pronto a partire titolare nella sfida contro il Lecce. Le ultimissime notizie calcio Napoli riportate dalla Gazzetta dello Sport confermano che l’esterno brasiliano è in pole position per una maglia dal primo minuto in campionato, accontentando così i tifosi partenopei che lo chiedevano a gran voce.

Napoli-Lecce: le ultime

Neres è stato decisivo finora entrando dalla panchina, collezionando un gol e ben 4 assist in soli 77 minuti giocati tra vari spezzoni di partita. Nonostante non abbia mai iniziato un match di Serie A dal primo minuto, il brasiliano ha già mostrato il suo valore anche in Coppa Italia, con un gol e un assist da titolare. Ora, la sfida contro il Lecce potrebbe rappresentare il debutto da titolare in campionato, una chance che i tifosi azzurri attendevano con ansia.

Turnover in attacco: chi riposerà tra Politano e Kvaratskhelia?

Antonio Conte sta valutando il turnover in vista della partita con il Lecce, e tutto lascia intendere che Neres potrebbe partire dal primo minuto. La domanda che si pongono i tifosi è chi riposerà tra Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia. Entrambi i giocatori sono stati fondamentali per il Napoli in questo inizio di stagione, ma con il fitto calendario che attende la squadra, un turno di riposo per rifiatare appare inevitabile.

Napoli-Lecce: Neres titolare

Neres, dal canto suo, ha fatto vedere lampi di classe ogni volta che è entrato in campo e i tifosi sono curiosi di scoprire cosa potrà fare con una partita intera a disposizione. La sua energia e capacità di saltare l’uomo potrebbero risultare determinanti contro il Lecce e mettere in ulteriore difficoltà la difesa avversaria.

Napoli-Lecce sarà un banco di prova importante sia per Neres che per Antonio Conte, che dovrà gestire al meglio la rosa e accontentare una tifoseria che non vede l’ora di vedere il brasiliano protagonista. Gli azzurri sono pronti a dare spettacolo e a continuare la corsa in campionato, con Neres pronto a ripagare la fiducia della squadra e del pubblico.