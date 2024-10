Il Maradona diventa un fortino: Il Napoli è inarrestabile in casa!

Fuorigrotta inespugnabile: Napoli a punteggio pieno tra Serie A e Coppa Italia

Lo Stadio Diego Armando Maradona è diventato un vero fortino per il Napoli, una roccaforte in cui gli azzurri stanno dimostrando tutta la loro forza. A differenza della scorsa stagione, quando la casa del Napoli sembrava vulnerabile, quest’anno il Maradona è tornato a essere un luogo in cui gli avversari non riescono a imporsi. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, la squadra di Conte è imbattuta in casa, mantenendo un percorso perfetto con tutte vittorie.

Finora, il Napoli ha vinto quattro partite casalinghe in Serie A, segnando 10 gol e subendone solo 2. Un andamento impeccabile che sta infiammando il pubblico azzurro e trasformando lo stadio in un vero e proprio fortino.

Nessuno passa al Maradona

Anche in Coppa Italia, il Napoli non ha ceduto terreno. Dopo aver superato il Modena ai rigori nei trentaduesimi di finale (0-0 nei 90 minuti), gli azzurri hanno travolto il Palermo con un netto 5-0 nei sedicesimi. Gli spalti del Maradona erano pieni di tifosi entusiasti, con oltre 50.000 persone pronte a sostenere la squadra, rendendo lo stadio un luogo di passione e supporto incondizionato.

Il cambio di passo rispetto allo scorso anno è evidente: ora Fuorigrotta è una roccaforte, un tempio del calcio dove il Napoli detta legge e impone il suo gioco. Come scrive il Corriere dello Sport, il Napoli di quest’anno è una Mustang sulle strade della California: rapido, potente, e inarrestabile.