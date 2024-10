Napoli-Lecce: Meret torna tra i pali, Conte studia nuovi cambi

Meret e Olivera pronti per il Lecce: novità nella formazione del Napoli

Sabato alle 15, il Napoli sfiderà il Lecce allo stadio Maradona, in una partita che segnerà il ritorno di Alex Meret tra i pali dopo l’infortunio subìto contro la Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico Antonio Conte sta valutando alcuni cambi di formazione, con due novità già decise: Meret è pronto a riprendersi il suo posto da titolare, mentre Mathías Olivera è pronto a tornare sulla sinistra dopo essere partito dalla panchina nella gara contro l’Empoli.

Conte prepara il Napoli per la sfida al Lecce

Durante gli allenamenti, Conte sta lavorando intensamente non solo sull’aspetto tattico e atletico, ma anche su quello mentale. La squadra sembra essere pienamente connessa con il tecnico: i calciatori seguono le sue indicazioni e si sentono coinvolti nelle sue idee. Un segnale positivo in vista non solo del Lecce, ma anche delle sfide successive, che vedranno il Napoli affrontare avversari impegnativi come Milan, Atalanta e Inter.

Conte, però, mantiene la concentrazione sulla prossima partita di campionato, senza distrazioni. Prima di pensare alle altre sfide, l’obiettivo è superare il Lecce e continuare a consolidare la posizione in classifica.