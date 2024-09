Abodi: “Stadio Maradona? ho incontrato Manfredi e De Laurentiis. Ecco il piano”

Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, in cui ha fatto il punto sulla situazione dello Stadio Maradona. Ecco le dichiarazioni principali:

La fase preliminare per lo Stadio Maradona

“Siamo ancora alla fase preliminare,” ha dichiarato Abodi, riferendosi ai progetti legati all’ammodernamento dello Stadio Maradona. “Abbiamo sostenuto cinque audizioni, tra cui Bologna, Firenze, Cagliari, Empoli e Parma.”

Incontri con Manfredi e De Laurentiis

Il ministro ha confermato due incontri proficui con il sindaco Gaetano Manfredi e con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. “Il 15 ottobre tornerò in città per ulteriori colloqui con gli uffici tecnici.”

Napoli in ritardo rispetto ad altre città?

Abodi ha evidenziato che altre città come Torino, Udine e Bergamo sono più avanti nei progetti legati agli impianti sportivi, mentre Napoli sembra essere in leggero ritardo. Tuttavia, il ministro ha precisato che non si tratta di una situazione irreparabile.

Il progetto di De Laurentiis: un Maradona in stile NBA o NFL

Aurelio De Laurentiis immagina un Maradona simile alle grandi arene sportive americane, con spazi dedicati all’intrattenimento come centri commerciali, cinema e fast food. Abodi ha sottolineato che il futuro degli stadi italiani dovrà basarsi su accessibilità, sostenibilità energetica e innovazione tecnologica.