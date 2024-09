Napoli incanta la famiglia di McTominay: “Scott avevi ragione”

La famiglia di Scott McTominay è rimasta affascinata da Napoli, dopo che il centrocampista ha parlato entusiata della città come di un “Dovete venire per credere“. Non ci è voluto molto perché i genitori lo raggiungessero e vivessero in prima persona le meraviglie della città.

Un legame sempre più forte tra McTominay e Napoli

Secondo Il Mattino, la reazione della famiglia scozzese è stata di totale stupore: “Scott, avevi ragione!”. Prima della partita contro il Palermo, hanno assaporato anche la famosa pizza napoletana da “Impasto 55” a Piazza Vittoria, accolti calorosamente dal patron Vitale De Gais. Questo è solo un esempio di come si stia rafforzando il legame tra McTominay e la città.