McTominay e il bacio alla maglia del Napoli: tifosi del Manchester United furiosi

Scott McTominay ha impiegato poco tempo per entrare nel cuore dei tifosi napoletani. Dopo le sue prime ottime prestazioni in maglia azzurra, il centrocampista scozzese ha suggellato il suo rapporto con il pubblico partenopeo baciando lo stemma del Napoli in occasione del gol contro il Palermo.

Un gesto che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi del Napoli, ma che ha lasciato un segno amaro tra quelli del Manchester United.

L’arrivo di McTominay: un impatto immediato

L’inserimento di McTominay nella squadra di Antonio Conte è stato fulmineo. Fin dalle prime apparizioni, il giocatore ha mostrato di essere perfettamente a suo agio nei nuovi schemi, diventando subito un punto di riferimento a centrocampo.

La sua capacità di adattarsi così rapidamente ha impressionato non solo i compagni di squadra, ma anche i tifosi, che lo vedono già come una delle colonne del Napoli.

Il bacio alla maglia: un segnale d’amore per i partenopei

Durante la partita di Coppa Italia contro il Palermo, McTominay ha trovato il suo primo gol con la maglia del Napoli e ha festeggiato con un gesto che ha fatto esplodere il tifo al Maradona: un bacio allo stemma del club.

Per i tifosi napoletani, è stata la conferma che il giocatore è già legato alla squadra e alla città. Un gesto simbolico che ha fatto sognare il popolo azzurro e consolidato il suo status di nuovo idolo.

Tifosi dello United furiosi: il bacio che non è passato inosservato

Se da una parte Napoli ha accolto il gesto con entusiasmo, dall’altra i tifosi del Manchester United non hanno nascosto la loro delusione. La cessione di McTominay per 30 milioni di euro, ritenuta una cifra troppo bassa, aveva già generato malcontento tra i sostenitori inglesi.

Ora, vedere il loro ex giocatore baciare la maglia della sua nuova squadra ha scatenato un’ondata di critiche sui social. Molti tifosi dello United si sono rivolti alla dirigenza e al tecnico ten Hag, accusandoli di non aver fatto abbastanza per trattenere il centrocampista.

Ecco alcuni messaggi che si possono leggere sui social:

“How could we let McTominay go for just £30 million? Seeing him kiss the Napoli badge feels like a slap in the face.”

(Come abbiamo potuto lasciar andare McTominay per soli 30 milioni di sterline? Vederlo baciare lo stemma del Napoli è come uno schiaffo in faccia.)

“McTominay kissing the Napoli badge? Never thought I’d see the day… What a betrayal!”

(McTominay che bacia lo stemma del Napoli? Non avrei mai pensato di vedere una cosa del genere… Che tradimento!)

“McTominay kissing the Napoli shirt… We really let a fighter leave for peanuts.”

(McTominay che bacia la maglia del Napoli… Abbiamo davvero lasciato andare un combattente per pochi spiccioli.)

“It hurts to see McTominay thriving at Napoli. We never gave him the respect he deserved.”

(Fa male vedere McTominay prosperare al Napoli. Non gli abbiamo mai dato il rispetto che meritava.)

“Now McTominay is thriving at Napoli. This club really has no idea what it’s doing.”

(Ora McTominay sta brillando al Napoli. Questo club non ha davvero idea di cosa stia facendo.)

“I can’t believe McTominay kissed the Napoli badge. That’s a real stab in the back for us United fans.”

(Non posso credere che McTominay abbia baciato lo stemma del Napoli. È davvero una pugnalata alle spalle per noi tifosi dello United.)

Conte e il suo nuovo uomo chiave

Antonio Conte, dal canto suo, non potrebbe essere più soddisfatto dell’acquisto di McTominay. Il tecnico azzurro ha subito riconosciuto il valore del giocatore e ha trovato il modo di inserirlo stabilmente nella formazione titolare.

In pochi avrebbero immaginato che il suo arrivo avrebbe portato a un cambiamento tattico, ma Conte ha dimostrato di essere pronto a riorganizzare il centrocampo per sfruttare al massimo le doti del nuovo acquisto. E ora McTominay sembra destinato a diventare uno degli inamovibili nella squadra del tecnico pugliese.