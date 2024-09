Antonio Conte: il successo del Napoli e il retroscena del buon lavoro del tecnico

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha saputo motivare i giocatori e prepara la squadra per sfide importanti, con la Juventus in arrivo.

Il Napoli di Antonio Conte sta attraversando un momento di grande forma, come evidenziato dall’edizione odierna de Il Mattino. Il quotidiano campano analizza l’andamento positivo della squadra partenopea e il contributo decisivo dell’allenatore, sottolineando come il tecnico abbia saputo toccare le corde giuste dei suoi giocatori.

La Magia di Conte: Un inizio promettente

Il Napoli sembra aver imboccato la strada giusta sotto la guida di Conte. Il Mattino riferisce che, sebbene sia ancora presto per fare previsioni ottimistiche, i primi segnali sono incoraggianti. “Chi ben comincia è a metà dell’opera,” si legge nell’articolo, e l’inizio di stagione del Napoli non fa che confermare questa teoria. Conte ha dimostrato di saper gestire la squadra con maestria, soprattutto in un periodo cruciale.

Un ruolo fondamentale nella recente serie di vittorie del Napoli è stato giocato da Romelu Lukaku, considerato il “pretoriano” di Conte. La sua performance è stata decisiva nella terza vittoria consecutiva della squadra, ottenuta anche in trasferta, lontano dal Maradona. Altrettanto importante è stato il contributo del portiere Alex Meret, che ha mantenuto la porta inviolata e ha assicurato una solida difesa. Ecco quanto si legge sul noto quotidiano:

“È ancora presto per fare voli pindarici, ma chi ben comincia… Conferma il solito canovaccio e si affida al suo pretoriano Lukaku. La squadra lo ripaga con la terza vittoria di fila ed il primo exploit lontano dal Maradona. Meret abbassa la saracinesca, mantiene la porta illibata e l’attacco cala anche un poker. Sa di avere ancora una montagna di lavoro da fare (qualche sofferenza di troppo sulle palle alte) ed anche per questo ha saputo toccare le corde giuste dei suoi giocatori in settimana”.

Le sfide e i prossimi impegni

Nonostante il successo, il Napoli è consapevole delle sfide che lo attendono. Il Mattino sottolinea che la squadra deve ancora lavorare su alcuni aspetti, come la difesa sui calci piazzati, ma Conte sembra essere ben preparato per affrontare queste difficoltà. Il tecnico ha dimostrato di saper inserire forze fresche al momento giusto e di preparare la squadra per eventuali cambiamenti tattici.

“Il Napoli è riuscito a battere bandiera corsara nella terra dei Quattro Mori tradizionalmente ostica per i colori azzurri. I numeri non mentono mai e la squadra ha cominciato ad incamminarsi sulla strada dell’equilibrio, sapendo anche soffrire. Inserisce forze fresche al momento giusto e si prepara ad eventuali metamorfosi tattiche”.

La prossima gara del Napoli, che vedrà la squadra affrontare la Juventus in trasferta, sarà un banco di prova significativo per le ambizioni del club. L’incontro contro i bianconeri potrà fornire ulteriori indicazioni sullo stato di forma del Napoli e sulle sue reali possibilità di successo nella stagione in corso.