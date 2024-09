Ziliani: “Napoli forte candidata al quarto Scudetto! Inter fame placata, punta alla Champions”

Il giornalista avverte le big del campionato sul Napoli, mentre l’Inter sembra puntare con decisione alla Champions League.

Paolo Ziliani, noto giornalista sportivo, ha acceso il dibattito sul campionato di Serie A con un’affermazione audace: il Napoli potrebbe essere un forte candidato alla conquista del quarto Scudetto in questa stagione. In un recente post sul suo profilo X, Ziliani ha elogiato la squadra partenopea, sottolineando come il club guidato da Antonio Conte sia una delle principali candidate al titolo.

Secondo Ziliani, se il Napoli ha dovuto attendere 33 anni per conquistare il terzo Scudetto, il quarto potrebbe arrivare molto più rapidamente. “La squadra di Conte ha mostrato un ottimo stato di forma e continuità, elementi che possono rivelarsi decisivi nella corsa al titolo,” ha scritto Ziliani. “A differenza di Juventus, Milan e Roma, che stanno affrontando difficoltà significative, il Napoli sembra avere una marcia in più.”

Ziliani ha anche fatto notare la brillante prestazione del Napoli nella partita contro il Cagliari, evidenziando il dinamismo e la qualità mostrati dai partenopei. “La squadra è apparsa in grande forma e pronta a competere ai massimi livelli,” ha aggiunto il giornalista.

In contrasto, Ziliani ha osservato che l’Inter, pur restando una delle squadre più forti della Serie A, sembra concentrare le proprie energie sulla Champions League. “L’Inter ha chiaramente messo nel mirino la competizione europea, come dimostrato anche nella partita contro il Monza,” ha scritto Ziliani. “È ancora la squadra più forte del campionato, ma la sua ambizione per la Champions potrebbe influenzare le sue prestazioni in Serie A.”

Il prossimo impegno del Napoli sarà la sfida contro la Juventus, una gara che potrebbe offrire indicazioni preziose sul proseguimento della stagione.