Juventus-Napoli, Conte apre alla novità: il tecnico sta lavorando ad un cambio tattico

L’allenatore azzurro Antonio Conte potrebbe abbandonare il 3-4-2-1 per adottare il 4-3-2-1 nella partita contro la Juventus.

L’attesa cresce per la super sfida di sabato prossimo, con il Napoli che si prepara ad affrontare la Juventus in una partita che promette scintille. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, sta lavorando a una significativa svolta tattica che potrebbe rivoluzionare l’approccio della squadra per il prossimo incontro.

Cambio di modulo all’orizzonte

Conte, reduce da una serie di sfide impegnative, potrebbe optare per un cambio di modulo già nella partita contro la Juventus. Attualmente il Napoli gioca con il 3-4-2-1, ma sembra che Conte stia preparando una transizione verso un 4-3-2-1. Questo cambiamento tattico potrebbe avere un impatto notevole sulla squadra, soprattutto in vista della sfida con i bianconeri.

L’allenatore leccese ha potuto contare su nuovi innesti di qualità, come Gilmour e McTominay, che sono ormai pronti per entrare in campo con un’ottima condizione fisica. La nuova disposizione tattica mirerebbe a sfruttare al meglio le risorse a centrocampo e a creare maggiore fluidità nel gioco.

Preparazione e Strategia

La partita di sabato prossimo, in programma alle ore 18 a Torino, rappresenta una trasferta cruciale per il Napoli. La squadra di Conte, che ritorna in Piemonte da avversario e da grande ex, dovrà affrontare una Juventus in gran forma. La scelta di un nuovo modulo potrebbe essere una risposta strategica alle sfide che i bianconeri presenteranno sul campo.

“Già da oggi comincia per il Napoli la marcia d’avvicinamento verso la super sfida di sabato prossimo (ore 18) a Torino contro la Juventus: la seconda e ancora più intrigante trasferta consecutiva imposta dal calendario alla squadra di Conte, che torna in Piemonte da avversario e soprattutto da grande ex per affrontare i bianconeri”.

Conte ha sottolineato che il mercato chiuso tardi ha portato a delle difficoltà, ma è fiducioso che i rinforzi arriveranno pronti a dare il loro contributo. «I rinforzi sono arrivati in buone condizioni, bisognerà lavorare sul piano tattico» ha dichiarato.

“L’attesa è speciale e a Castel Volturno l’allenatore leccese lavorerà alla svolta tattica che dovrebbe portare gli azzurri a cambiare modulo, passando dal 3-4-2-1 al 4-3-2-1. Il rodaggio dei nuovi acquisti Gilmour e McTominay è infatti quasi finito e grazie alla confortante abbondanza di soluzioni a centrocampo l’ex ct della Nazionale avrà d’ora in poi la possibilità di avere di volta in volta più soluzioni da mettere in campo, tenendo conto pure della forza dei rivali con cui bisognerà misurarsi”.