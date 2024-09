Lukaku show a Cagliari, le pagelle: “Fischiato e temuto dal pubblico sardo, si rivela una sentenza”

Lukaku conquista i quotidiani nazionali con voti altissimi, dominando la scena con un gol e due assist in Cagliari-Napoli.

Romelu Lukaku ha offerto una prestazione che sarà difficile da dimenticare nella gara di campionato tra Cagliari e Napoli. I quotidiani nazionali hanno premiato il centravanti belga con valutazioni straordinarie, sottolineando il suo impatto decisivo sul match e il suo dominio in campo.

Corriere dello Sport: 8

Il Corriere dello Sport non ha esitato a esaltare Lukaku, sottolineando la sua capacità di superare l’ostico avversario Mina. “Mina è un avversario durissimo e lo soffre a lungo sbagliando anche qualcosa, ma oltre alla stazza e alla forza ci mette intelligenza calcistica: al servizio dei compagni con gli assist a Di Lorenzo e Kvara (aprendo un’autostrada), e in più lo sfizio del terzo gol. Il secondo consecutivo con il Napoli, il settimo al solito Cagliari”, si legge nella recensione. Lukaku si è dimostrato una presenza devastante, capace di dominare il duello fisico e tecnico.

Gazzetta dello Sport: 8

La Gazzetta dello Sport ha elogiato Lukaku per la sua abilità nel trasformare la partita in suo favore. “Quando si pensa che non sia in serata, lui sta costruendo la gloria. Bilancio un gol e due assist”, afferma il quotidiano. Lukaku ha saputo far valere la sua forza e il suo talento anche nei momenti più critici, contribuendo pesantemente al successo del Napoli.

Tuttosport: 7

Tuttosport ha riconosciuto l’impegno e il ruolo cruciale di Lukaku nella partita. “Centroboa che lotta con Mina. Consegna il pallone a Di Lorenzo per il vantaggio e poi segna pure”, si legge nella pagella. Il quotidiano evidenzia la prestazione solida del belga, fondamentale per il risultato finale.

Il Mattino: 8

Il Mattino ha descritto Lukaku come una vera e propria “sentenza” sul campo. “Due assist e un gol. Una sentenza. È la firma di Big Rom in terra sarda. Addomestica il pallone che Di Lorenzo trasforma in oro. Poi lancia in profondità Kvara che raddoppia ed infine mette il suo sigillo al match dell’Unipol Domus”, è il giudizio del quotidiano. Lukaku ha dimostrato una superiorità evidente, rispondendo con autorità ai fischi e alle critiche del pubblico di Cagliari.