Con una vittoria straripante, il Napoli conquista il terzo successo consecutivo: Meret protagonista e Kvara-Lukaku letali in attacco.

Il Napoli di Antonio Conte continua la sua corsa trionfale in Serie A con una vittoria schiacciante per 4-0 contro il Cagliari, consolidando così il suo stato di forma eccellente. La partita, giocata questo pomeriggio all’Unipol Domus di Cagliari, ha visto i partenopei dominare dal primo all’ultimo minuto, ma è stato il commento del giornalista Enrico Varriale a catturare l’attenzione dei tifosi e degli esperti di calcio.

Varriale, noto per le sue analisi incisive e sempre puntuali, ha condiviso il suo entusiasmo per la performance del Napoli attraverso un post sul suo profilo X (ex Twitter). “Terzo successo consecutivo e poker di gol per il Napoli,” ha scritto Varriale, sottolineando il momento d’oro della squadra di Conte. “Avanti con l’ottimo Di Lorenzo, per un’ora è sofferenza contro l’ottimo Cagliari. Meret si erge a migliore in campo, poi Kvara e Lukaku confezionano il micidiale uno-due che chiude la gara. Conte è sulla strada giusta.”

L’estremo difensore del Napoli, Alex Meret, si è confermato ancora una volta come una delle colonne portanti della squadra, parando ogni tentativo avversario e dimostrando un’incredibile forma. La sua prestazione decisiva ha impedito al Cagliari di riaprire la partita, mantenendo il Napoli in vantaggio e pronto a colpire al momento giusto.

Il duo d’attacco composto da Khvicha Kvaratskhelia e Romelu Lukaku si è dimostrato devastante per la difesa sarda. I due giocatori hanno combinato in modo letale, con Kvara che ha messo a segno una rete spettacolare e Lukaku che ha completato l’opera con un gol che ha chiuso definitivamente i giochi.

L’analisi di Varriale evidenzia anche il lavoro del tecnico Antonio Conte, che ha saputo guidare il Napoli verso risultati positivi e costanti. Secondo Varriale, “Conte è sulla strada giusta,” il tecnico sta plasmando la squadra in modo efficace e che la continuità di risultati è la prova del progresso fatto.