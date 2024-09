Marchegiani esalta Meret: “È il migliore in Italia nella tecnica di parata, anche superiore a Donnarumma”

L’ex portiere della Lazio e commentatore di Sky Sport sottolinea il valore di Alex Meret, nonostante le continue critiche.

Luca Marchegiani, ex portiere di Lazio e Nazionale Italiana, ha recentemente lodato Alex Meret, estremo difensore del Napoli, con parole di grande apprezzamento per le sue prestazioni sul campo. L’ex calciatore, ora opinionista di Sky Sport, ha sottolineato che, a suo avviso, Meret eccelle nella tecnica di parata, superando addirittura Gianluigi Donnarumma.

Durante un’analisi su Sky Calcio Club, Marchegiani ha evidenziato come la prestazione di Meret contro il Cagliari abbia confermato le sue qualità tecniche superiori. “Alex ha offerto un’ottima prestazione, e questo non è certo un caso isolato,” ha dichiarato Marchegiani. “Nonostante Napoli abbia investito molto su di lui, Meret non sempre ha avuto la continuità necessaria per crescere in termini di autostima e sicurezza.”

Marchegiani ha ricordato le sfide che Meret ha affrontato nel corso della sua carriera a Napoli, con la presenza di David Ospina e Pierluigi Gollini che hanno messo in discussione la sua posizione di titolare. Tuttavia, l’ex portiere ha insistito che Meret, sotto l’aspetto tecnico della parata, è il migliore in Italia. “È fondamentale riconoscere il valore di Meret, specialmente in un contesto in cui la sua posizione è stata spesso instabile,” ha detto Marchegiani.

Con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, sembra che Meret stia vivendo un momento di crescita decisivo. Marchegiani ha notato come il portiere sia diventato sempre più decisivo nei momenti cruciali delle partite, come dimostrato anche nel finale contro il Parma. “È interessante vedere se Conte abbia implementato delle strategie specifiche per potenziare la crescita mentale e la determinazione di Meret,” ha concluso Marchegiani.