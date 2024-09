Cagliari, Zappa: “Risultato bugiardo, secondo e terzo gol ci hanno tagliato le gambe. Kvara e Lukaku marcati bene”

Il difensore rossoblù Gabriele Zappa analizza la pesante sconfitta casalinga per mano del Napoli.

Dopo la dura sconfitta casalinga per 4-0 contro il Napoli, Gabriele Zappa, difensore del Cagliari, ha condiviso le sue impressioni in conferenza stampa, definendo il risultato “un po’ bugiardo” e analizzando la prestazione della sua squadra.

Zappa ha sottolineato che la partita non è stata rappresentativa del vero valore dei rossoblù: “Abbiamo giocato una buona partita fino a quando non abbiamo subito il secondo e il terzo gol, che ci hanno tagliato un po’ le gambe. In quei momenti, secondo me, abbiamo fatto una grande gara. Il calcio è fatto di episodi e a volte basta un’azione per cambiare l’andamento della partita.”

In particolare, Zappa ha commentato la sua sfida contro Khvicha Kvaratskhelia e il possente Romelu Lukaku: “Kvara è un giocatore di grande qualità e credo di averlo marcato abbastanza bene fino al secondo gol, quando avrei dovuto stringere di più. Anche Mina ha fatto un buon lavoro su Lukaku. Tuttavia, nel calcio basta poco per incassare un gol. Noi abbiamo creato delle occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzare.”

Il difensore ha evidenziato un momento chiave della partita: “Nel primo tempo eravamo per lo più nella loro metà campo, ma il gol subito al 65′ ha cambiato l’andamento della partita. Dobbiamo prendere il buono da quanto fatto e ripartire, perché venerdì abbiamo bisogno di portare a casa i punti.”

Zappa ha anche accennato ai problemi sui calci piazzati: “La partita era ormai compromessa e forse è calata l’attenzione, ma dobbiamo migliorare in questo aspetto, perché è il terzo gol che subiamo da calci piazzati.”