Cagliari-Napoli: “È stata la mano di Meret”, lui il vero MVP

Alex Meret è il vero eroe di Cagliari-Napoli, con parate decisive che hanno salvato il risultato. Ecco perché è lui il vero MVP.

Alex Meret è stato il vero protagonista della vittoria del Napoli contro il Cagliari. Le sue parate decisive hanno mantenuto inviolata la porta e salvato il risultato, permettendo agli azzurri di chiudere la partita con un netto 4-0.

Secondo molti media, l’MVP del match è stato Romelu Lukaku, autore di due assist e del gol del momentaneo 3-0. Ma il vero eroe della serata è stato senza dubbio Alex Meret, che ha eretto un muro invalicabile, respingendo gli attacchi avversari con almeno quattro interventi provvidenziali.

Si è disteso per deviare un sinistro velenoso di Azzi, ha compiuto un miracolo su un colpo di testa di Piccoli e ha respinto anche i tentativi di Luperto. L’apice della sua prestazione arriva quando neutralizza un potente tiro di Marin, con l’aiuto della traversa.

Le parole di Meret dopo Cagliari-Napoli

A fine gara, il portiere azzurro ha commentato così la vittoria:

“Sapevamo che sarebbe stata una gara sporca, con tanti lanci lunghi. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio e a tenere botta nella parte centrale.”

Con i suoi guantoni, Meret è stato decisivo nel negare il gol ai sardi in più occasioni, permettendo al Napoli di dilagare fino al 4-0 finale.

“Abbiamo portato a casa un grande risultato, che ci dà fiducia per il futuro. Romelu si vede che è un grande campione, ha qualità ed esperienza: sarà fondamentale per noi. Scudetto? Sappiamo che dobbiamo lavorare, ma queste tre vittorie di fila ci danno grande fiducia.”