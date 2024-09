Napoli travolgente, Tuttosport s’inchina: “Terza vittoria di fila e Juventus superata”

Il Napoli travolge il Cagliari grazie a una prestazione da incorniciare e conquista il primo posto, approfittando del pareggio della Juve.

Il Napoli di Antonio Conte continua a brillare sotto la sua guida, conquistando la terza vittoria consecutiva con una prestazione travolgente contro il Cagliari. Il match, giocato all’Unipol Arena, si è concluso con un netto 4-0 in favore dei partenopei, un risultato che li catapulta momentaneamente al primo posto in classifica, superando la Juventus.

Il Napoli, che aveva iniziato la stagione con una sconfitta contro il Verona, ha dimostrato una crescita impressionante sotto la direzione di Conte. L’allenatore ha finalmente trovato il giusto equilibrio e la squadra sembra aver trovato il proprio ritmo. Il primo tempo si è concluso con il vantaggio azzurro grazie al gol di Giovanni Di Lorenzo, che ha beneficiato di una deviazione fortuita da parte di Mina.

Nel secondo tempo, dopo un’iniziale pressione del Cagliari, il Napoli ha allungato il suo vantaggio con le reti di Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno, che ha sigillato il risultato con un gol negli ultimi minuti del match. La partita non è stata priva di incidenti: il gioco è stato interrotto per alcuni minuti a causa del lancio di oggetti e fumogeni da parte dei tifosi delle due squadre.

Tuttosport elogia il Napoli di Antonio Conte

“Napoli, eccoti Conte: terza vittoria di fila e Juve superata. Lukaku gol“, è il titolo dell’edizione online di Tuttosport che scrive: “Show del Napoli che espugna l’Unipol Arena e travolge il Cagliari per 4-0 in un match esaltante: per Antonio Conte vuol dire terza vittoria di fila, dopo il ko all’esordio contro il Verona, e primo posto momentaneo in classifica aspettando la gara dell’Inter. I partenopei hanno scavalcato la Juventus, fermata dal pari in casa dell’Empoli”.

Poi ancora: “Il Napoli chiude in vantaggio il primo tempo grazie alla firma di Di Lorenzo, complice una deviazione di Mina. Nella ripresa, dopo l’assalto iniziale del Cagliari, arrivano le altre reti grazie a Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno nel finale. Da segnalare che nella prima frazione di gioco, il match è stato sospeso per alcuni minuti dall’arbitro La Penna a causa di un fitto lancio di oggetti e fumogeni da parte di entrambe le tifoserie“,