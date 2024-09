I sardi puntano il dito contro i tifosi del Napoli: “Comportamento inqualificabile. Perchè li fate venire?”

Dopo la sfida tra Cagliari e Napoli, Calcio Casteddu punta il dito sul ritorno dei tifosi napoletani allo stadio cagliaritano.

Il Cagliari ha subito una pesante sconfitta contro il Napoli con un netto 0-4, un risultato che, sebbene possa sembrare influenzato solo dalla forza degli avversari, nasconde dinamiche più complesse. La partita, giocata allo stadio Unipol Domus, ha visto i partenopei imporsi con una performance superlativa e ben lontana da quella della scorsa stagione.

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica sarda Calcio Casteddu, la squadra di Davide Nicola ha mostrato buone trame di gioco e ha creato diverse occasioni nel primo tempo. Tuttavia, un’autorete sfortunata e la successiva superiorità fisica del Napoli hanno indirizzato l’incontro a favore degli ospiti. La formazione di Antonio Conte ha sfruttato le ripartenze e la solidità difensiva per capitalizzare i propri sforzi.

“La sconfitta del Cagliari contro il Napoli è probabilmente figlia del blasone dei partenopei, ma c’è sicuramente tanto altro. La squadra di Nicola regge bene la prima parte di gara, con diverse occasioni da rete mancate anche per un pizzico di sfortuna. Il vantaggio degli ospiti, provocato da un’autorete, ha influito non poco sul prosieguo dell’incontro, con gli uomini di Conte capaci serenamente di agire con veloci ripartenze”.

Nonostante i tentativi dei rossoblù, la squadra ha mostrato carenze nel contrastare l’aggressività del Napoli, con il centrocampo che non è riuscito a reggere l’urto fisico degli avversari. Gaetano ha deluso le aspettative, e Scuffet ha commesso errori che non si addicono a un portiere di Serie A, sollevando dubbi sulla sua forma e sul suo futuro.

Tanti errori, si è detto, ma anche poca capacità di contrastare bene nella zona mediana: la fisicità dei partenopei ha dato un ampio vantaggio sul campo, che i rossoblù hanno provato a contrastare con un buon dinamismo. Il tanto invocato Gaetano, questa volta non solo non ha brillato, ma è stato davvero sotto gli standard visti lo scorso anno da queste parti. Capitolo Scuffet: tremendamente distratto, errori davvero non da portiere di Serie A. Avrà modo di rifarsi: è chiaro che le tante voci su una sua quasi partenza non hanno certo giovato”,

La denuncia al comportamento dei tifosi napoletani

Tuttavia, al di là degli aspetti tecnici, l’attenzione si è spostata sul comportamento dei tifosi napoletani, un tema sollevato da Calcio Casteddu. La rivalità tra le due tifoserie è storicamente accesa, e per anni la presenza dei sostenitori del Napoli era stata vietata allo stadio cagliaritano. Recentemente, la situazione è cambiata e la presenza dei tifosi partenopei è stata nuovamente autorizzata.

Calcio Casteddu chiede chiarimenti sul perché la trasferta dei tifosi napoletani sia di nuovo permessa, nonostante i comportamenti considerati inqualificabili in passato. Il giornale online esprime preoccupazione per la sicurezza e l’integrità dell’ambiente sportivo, sottolineando la necessità di una riflessione da parte delle autorità competenti.

“Un piccolo commento anche sul comportamento inqualificabile dei tifosi del Napoli: la rivalità con quelli del Cagliari è ben nota. Per anni è stata proibita la loro presenza allo stadio cagliaritano. Perché da qualche anno a questa parte è nuovamente permessa? Qualcuno certamente deve dare delle risposte”.