Cagliari, Nicola difende la prestazione dei suoi nonostante la sconfitta: “Il risultato è bugiardo”

L’allenatore rossoblù Davide Nicola elogia l’impegno dei suoi, sottolineando una grande prestazione per 65 minuti contro il Napoli.

Dopo la sconfitta per 4-0 contro il Napoli, Davide Nicola, allenatore del Cagliari, si è espresso con determinazione e ottimismo ai microfoni di Sky Sport. Nonostante il risultato finale non renda giustizia alla prestazione della sua squadra, Nicola ha lodato l’impegno dei suoi giocatori e confermato la fiducia nel progetto a lungo termine.

“Il risultato è bugiardo rispetto a quanto abbiamo visto in campo,” ha dichiarato Nicola. “Se si guarda solo al punteggio, si potrebbe pensare che il Cagliari non abbia fatto nulla, ma per 65 minuti abbiamo giocato un’ottima partita. Abbiamo creato gioco e occasioni, e il gol del 2-0 è arrivato proprio mentre stavamo producendo le migliori azioni.”

Nicola ha proseguito sottolineando le difficoltà che derivano dal subire un secondo gol. “È chiaro che, dopo aver preso il 2-0, la situazione diventa complicata. Ma è fondamentale continuare con convinzione e dare il massimo.”

Nonostante la sconfitta, l’allenatore non ha nulla di negativo da dire sui suoi giocatori. “Non posso rimproverare granché ai ragazzi. Voglio evitare problemi dopo questa partita, perché i nostri avversari sono di altissimo livello. Sfido chiunque a fare ciò che abbiamo fatto noi contro il Napoli.”

Nicola ha anche elogiato il contributo individuale dei suoi giocatori. “Ho visto grande impegno da parte di tutti, anche senza palla. Luvumbo ha mostrato grande corsa e vocazione al sacrificio, mentre Gaetano, nonostante la sua giovane età e la necessità di crescita fisica, è un trequartista capace di fare l’ultimo passaggio e segnare.”

L’allenatore ha concluso con un messaggio di ottimismo riguardo al futuro. “La possibilità di giocare con un 4-2-3-1 ci permette di difendere contro squadre che giocano con tre attaccanti e di sviluppare la nostra manovra. Quando affrontiamo squadre con quattro difensori, possiamo alzare un esterno e opporci in modo aggressivo. Sono convinto che stiamo seguendo la strada giusta e che il nostro lavoro dimostrerà le qualità della squadra.”