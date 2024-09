Di Lorenzo: “Contento per il gol, abbiamo vinto su un campo difficile. Meret ha piena fiducia da tutti”

Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo commenta la prestazione della squadra e difende il portiere Alex Meret dalle critiche.

Giovanni Di Lorenzo, il difensore del Napoli, ha parlato con entusiasmo e realismo al termine della vittoria della squadra contro il Cagliari, sottolineando l’importanza della prestazione nonostante le condizioni sfavorevoli del campo. Il calciatore, che ha segnato due gol in campionato finora, ha condiviso le sue impressioni in conferenza stampa.

“Sono contento per il gol che ha sbloccato la gara. Abbiamo vinto su un campo difficile, era una partita importante di ritorno dalle Nazionali. Il campo era molto secco e la palla si fermava, non è stato certamente semplice per noi, ma siamo riusciti a calarci subito nel match”.

Di Lorenzo ha anche riflettuto sull’andamento della partita, notando che il Napoli aveva iniziato molto bene nel primo tempo, ma ha visto un rallentamento del ritmo nella seconda metà. “Queste partite sono cruciali in una stagione complessa come la nostra. Ogni vittoria conta, e abbiamo dimostrato di saper gestire anche le difficoltà”.

Un altro argomento caldo emerso dalla conferenza è stato l’incidente tra le tifoserie. Di Lorenzo ha espresso preoccupazione per l’accaduto, ma ha anche sottolineato la risolutezza della situazione. “Sono andato subito sotto il settore dei tifosi per cercare di calmare gli animi. Incidenti come questi non dovrebbero mai accadere, ma fortunatamente la situazione si è risolta”.

Infine, il difensore ha parlato del portiere Alex Meret, che ha affrontato alcune critiche nonostante il buon inizio di stagione. “Meret ha dimostrato di essere all’altezza, e ha tutta la fiducia del gruppo. Siamo tutti consapevoli della sua forza. Inoltre, abbiamo anche Caprile e Contini come alternative, quindi siamo ben coperti in quella posizione”.