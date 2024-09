David Neres, altro impatto devastante! Il brasiliano ha raggiunto un nuovo record

Il giocatore del Napoli David Neres diventa il primo a servire assist in tutte le prime tre partite del campionato.

David Neres continua a scrivere la sua storia nella Serie A con un record che testimonia il suo impatto immediato nel campionato italiano. Nonostante sia partito dalla panchina nella partita contro il Cagliari, il talentuoso esterno brasiliano ha dimostrato ancora una volta la sua classe, offrendo un assist che ha contribuito al netto 4-0 del Napoli.

Neres, che aveva già messo in mostra le sue qualità con assist contro Parma e Bologna, ha prolungato la sua striscia positiva con un nuovo assist, questa volta servendo Buongiorno per il quarto gol partenopeo. Questo non è solo un ottimo segnale per il Napoli, ma anche una performance che segna un nuovo traguardo storico.

Secondo i dati forniti da Opta, David Neres è il primo giocatore a servire un assist in ciascuna delle sue prime tre partite in Serie A da quando il dato è stato registrato, a partire dalla stagione 2004/2005. Questo record non fa che sottolineare l’immediata influenza di Neres nel campionato italiano e lo colloca tra i talenti più promettenti della stagione.

“David Neres è diventato il primo giocatore a servire assist in ciascuna delle sue prime 3 gare in Serie A dal 2004/05. Magnanimo”, ha dichiarato Opta Paolo sul profilo X, enfatizzando l’importanza di questo risultato.

La performance di Neres potrebbe ora mettere in discussione la posizione di Matteo Politano, con il tecnico del Napoli, Antonio Conte, che potrebbe rivalutare le sue opzioni in attacco. Con un impatto così immediato e decisivo, Neres si sta rapidamente affermando come uno degli acquisti più intelligenti del mercato estivo.