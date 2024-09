Meret: “Partita sporca, noi bravi a tenere botta. Aver vinto tre gare di fila ci deve dare fiducia. Su Lukaku…”

Alex Meret esamina una “partita sporca” e sottolinea l’importanza di Lukaku per il futuro del Napoli dopo la vittoria contro il Cagliari.

Il Napoli ha conquistato tre punti preziosi con una vittoria fondamentale contro il Cagliari, al termine di una gara che il portiere Alex Meret ha definito “sporca” e difficile. Al termine della partita, Meret è intervenuto ai microfoni di SKY Sport e DAZN, offrendo un’analisi approfondita della sfida e lodando l’impatto di Romelu Lukaku sulla squadra.

Una vittoria preziosa in una gara difficile

Il Napoli ha affrontato una gara ostica contro il Cagliari, resa complessa da alcuni episodi avversi e da un gioco particolarmente fisico degli avversari. “Sapevamo che sarebbe stata una partita sporca, non era facile giocare il nostro calcio,” ha dichiarato Meret a SKY Sport. “C’era anche tanto vento e il Cagliari ha provato in tutti i modi a mettere in difficoltà. Siamo stati bravi a reggere l’urto e, nel finale, abbiamo chiuso la partita con delle ripartenze efficaci.”

Meret ha sottolineato come la squadra sia riuscita a capitalizzare le occasioni create, portando a casa tre punti che si rivelano fondamentali per il proseguo della stagione.

L’Influenza di Lukaku e il futuro del Napoli

In un’intervista esclusiva con DAZN, Meret ha parlato anche dell’impatto di Romelu Lukaku, recentemente arrivato al Napoli. “C’è qualità e esperienza in un elemento come Lukaku, che può farci solo bene,” ha affermato il portiere. “Cercheremo di sfruttare le sue caratteristiche e di fargli fare il maggior numero possibile di gol.”

Lukaku, noto per la sua forza fisica e il suo fiuto per il gol, si sta integrando progressivamente nel gioco del Napoli e la squadra sembra pronta a sfruttare al meglio le sue capacità. Meret ha enfatizzato come la presenza di Lukaku possa dare ulteriore fiducia alla squadra, che ha già ottenuto tre vittorie consecutive.