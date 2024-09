Condò: “Il vantaggio del Napoli comincia ora, per gli azzurri solo ‘bagni e massaggi’. La Juventus deve prepararsi al PSV”

Il giornalista sottolinea il ‘vantaggio’ del Napoli nell’assenza dalle coppe europee, mentre la Juventus si prepara ad affrontare il PSV.

Nel panorama calcistico italiano, la Juventus e il Napoli si preparano ad affrontare due situazioni molto diverse. Paolo Condò, noto giornalista sportivo, ha messo in luce, nel suo ultimo editoriale per La Repubblica, il vantaggio strategico che il Napoli sta ottenendo rispetto alla Juventus, grazie alla sua assenza dalle competizioni europee.

Il vantaggio del Napoli comincia adesso

Nel suo intervento, Condò sottolinea che il Napoli sta capitalizzando il suo programma settimanale senza le distrazioni e gli impegni extra della Champions League. “Il vantaggio del Napoli comincia adesso”, scrive Condò. “Non è solo il margine di un punto su Inter, Juventus e Torino, ma il vero vantaggio si manifesta nella gestione della preparazione e del recupero fisico. Mentre la Juventus, che affronterà il PSV Eindhoven domani, è costretta a gestire la fatica e la pressione delle competizioni europee, il Napoli può dedicarsi esclusivamente alla sua routine settimanale.”

Condò evidenzia come la Juventus, reduce da una performance deludente contro l’Empoli, stia cercando di accelerare l’integrazione dei nuovi acquisti, ma si trovi attualmente in una fase di “scarico” prima della partita contro il PSV. “Il Napoli, invece, potrà concedersi una giornata di relax con ‘bagni e massaggi’, preparandosi così al meglio per la sfida di sabato contro la Juventus”, prosegue Condò. Questo scenario, secondo il giornalista, offrirà una prima indicazione su quanto l’assenza dalle coppe europee possa influenzare il rendimento della squadra di Conte.

Antonio Conte, con il supporto di Aurelio De Laurentiis sul mercato, ha rinforzato notevolmente la squadra. Lukaku, che è stato acquisito principalmente per il suo impatto in campo, sta contribuendo in modo significativo. “Conte è riuscito a trasformare il Napoli in una squadra di alto livello in breve tempo”, afferma Condò. “Da Di Lorenzo a Lobotka, passando per Rrahmani e Kvaratskhelia, il salto di qualità rispetto alla scorsa stagione è evidente.”

In conclusione, Condò osserva che la differenza nella gestione delle energie e nella preparazione tra Juventus e Napoli potrebbe giocare un ruolo cruciale nelle prossime settimane. “Il match di sabato sarà un banco di prova per il Napoli e una verifica per la Juventus, che dovrà dimostrare di poter reggere il ritmo delle competizioni europee senza compromettere la propria performance in campionato.”