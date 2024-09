Napoli-Palermo: le decisioni del Giudice Sportivo dopo i disordini tra tifosi

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito agli incidenti avvenuti durante la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo. Durante la partita, sugli spalti dello stadio Diego Armando Maradona, si è assistito a un botta e risposta tra le due tifoserie, con il lancio di petardi e fumogeni che ha provocato il ritardo dell’inizio del secondo tempo.

Il Giudice Sportivo ha stabilito un’ammenda di 20.000 euro sia per il Napoli che per il Palermo, come riportato nel comunicato ufficiale.

La sanzione per il Napoli: “Ammenda di 20.000 euro per avere i propri sostenitori, durante l’intervallo, lanciato nel settore occupato dai tifosi avversari e nel recinto di gioco numerosi petardi e fumogeni, costringendo l’arbitro a ritardare l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti”.

La sanzione per il Palermo: Anche il club siciliano ha ricevuto la stessa ammenda: “Ammenda di 20.000 euro per i propri sostenitori, durante l’intervallo, che hanno lanciato nel settore avversario e nel recinto di gioco petardi e fumogeni, ritardando l’inizio del secondo tempo”.

