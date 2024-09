Conte ha trasformato il Napoli: il dato che sorprende tutti

Antonio Conte, arrivato da poco sulla panchina del Napoli, ha già messo la sua impronta sulla squadra. Dopo cinque partite di campionato e due di Coppa Italia, i numeri confermano un inizio di stagione brillante per gli azzurri. Il dato che più sorprende è quello riportato dall’edizione odierna di Repubblica, che sottolinea la capacità di Conte di far brillare tutto il gruppo.

Il Napoli in gol con 10 giocatori diversi

Un dato clamoroso riguarda la varietà di marcatori in questo inizio stagione. In appena sette partite ufficiali, ben 10 giocatori diversi sono già andati a segno, dimostrando la profondità della rosa e la capacità di coinvolgere tutti. Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Simeone, Lukaku, Anguissa, Buongiorno, Ngonge, Juan Jesus, Neres e McTominay hanno già trovato la via del gol, un risultato che certifica la forza collettiva del Napoli.

Un gruppo compatto e letale

Conte ha saputo far rendere al massimo anche le cosiddette seconde linee. Il “Napoli 2”, come viene chiamato, ha offerto spettacolo in campo, dimostrando che la squadra è compatta e che ognuno è pronto a dare il suo contributo. Questo dato, unito alle prestazioni positive, conferma il momento d’oro vissuto dal Napoli sotto la guida di Conte.