Eljif Elmas, ex giocatore del Napoli, non ha potuto trattenere l’entusiasmo dopo aver visto le prestazioni di David Neres nella sfida di Coppa Italia contro il Palermo.

“Mamma mia, in giuste mani la 7. Finalmente“, ha scritto Elmas sui social della SSC Napoli, lasciando trasparire tutto il suo apprezzamento per il nuovo numero 7 azzurro. Le giocate di Neres hanno conquistato il pubblico e, a quanto pare, anche chi ha vestito quella maglia in passato.