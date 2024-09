Marolda: “Ho saputo una cosa su Rafa Marin”

Rafa Marin ha fatto il suo esordio da titolare con la maglia del Napoli nella partita di Coppa Italia contro il Palermo. La prestazione del giovane difensore spagnolo ha suscitato curiosità tra i tifosi, ma non ha convinto tutti.

A parlarne è stato il giornalista Francesco Marolda durante la trasmissione Giochiamo d’Anticipo, in onda su Televomero: “Dalla Spagna mi hanno raccontato alcune cose interessanti su Rafa Marin, sulla tipologia di giocatore che è e su quali siano i suoi margini di miglioramento”.

Il difensore non è ancora pronto per la Serie A

Marolda ha poi aggiunto: “Mi è stato detto che Rafa Marin è un calciatore ancora in fase di sviluppo, non completamente pronto per il calcio italiano. Bisogna lavorare molto per metterlo nelle condizioni ideali per affrontare la Serie A. Ha potenziale, ma in questo momento non è al livello che il Napoli necessita per competere ai massimi livelli”.

Le preoccupazioni sulla difesa del Napoli

Il giornalista ha concluso con una riflessione sulla situazione difensiva della squadra: “Credo che il Napoli avrebbe dovuto puntare su un difensore più pronto per evitare i rischi. Attualmente, dietro Buongiorno e Rrahmani, non c’è abbastanza copertura, e la differenza tra i titolari e le riserve potrebbe pesare nel corso della stagione”.

Per non perderti nulla sulle notizie calcio Napoli, resta connesso con Napolipiu.com.