Napoli, contro il Monza ci sarà anche Spalletti

Domenica, per Napoli-Monza, l’attenzione dei tifosi sarà tutta per Antonio Conte, il nuovo Comandante azzurro. Ma gli applausi non saranno solo per lui. Sul prato del Maradona tornerà anche Luciano Spalletti, l’uomo che ha riportato lo Scudetto a Napoli dopo 33 anni di attesa.

Sarà un ritorno emozionante per l’ex tecnico, che ha sempre sottolineato il legame speciale che ha creato con questa città, un amore suggellato anche dalla cittadinanza onoraria conferitagli lo scorso dicembre dal sindaco Gaetano Manfredi.

Il 14 aprile, prima della sfida contro il Frosinone, il popolo napoletano lo aveva già omaggiato con una standing ovation quando la sua immagine apparve sui maxi-schermi. Anche in quella occasione, Spalletti aveva scelto un angolo discreto della tribuna, seduto accanto all’amico Gianluca Capuano, lontano dalle luci dei riflettori e da Aurelio De Laurentiis, con cui aveva condiviso non solo successi, ma anche momenti di tensione nel corso del suo biennio sulla panchina azzurra.

Un ritorno speciale al Maradona

Questa volta, Spalletti tornerà a Napoli per ammirare la squadra che ha lasciato in ottime mani. La “macchina perfetta” costruita da lui è stata affinata da Antonio Conte, un tecnico che Spalletti rispetta e che potrebbe portare il Napoli verso nuovi trionfi.

Il viaggio dell’ex allenatore anticipa di un giorno la sua partecipazione a un evento speciale: lunedì sarà impegnato con il presidente federale Gabriele Gravina in un incontro con i giovani reclusi dell’istituto di Nisida. Qui, Spalletti condividerà con loro la sua storia, i suoi sogni e le sue vittorie, tra cui quella che considera la più bella: lo Scudetto vinto con il Napoli nella primavera del 2023.

Applausi per il passato, sguardo al futuro

Spalletti non ha nascosto il desiderio di vivere altre grandi emozioni, come quelle vissute a Napoli, ma stavolta con la maglia della Nazionale. Il sogno più grande? Vincere il Mondiale, un obiettivo che si augura di poter realizzare e che augura anche a Conte, perché sa cosa significhi vivere momenti di gloria sulla panchina azzurra.

Per non perderti nulla sulle notizie calcio Napoli, resta connesso con Napolipiu.com.