Napoli, Conte ha trovato il nuovo Vidal. Il retroscena della Gazzetta

Antonio Conte ha sempre avuto una predilezione per i centrocampisti “totali”, quelli che uniscono intensità e aggressività, ma anche capacità di inserimento e presenza in zona gol.

Alla Juventus prima e all’inter dopo, Arturo Vidal fu il giocatore che meglio incarnava queste caratteristiche, convincendo il mister a modificare il modulo per integrarlo stabilmente nell’undici titolare.

McTominay, il nuovo Vidal di Conte

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo stesso tipo di trasformazione sta avvenendo nel Napoli con Scott McTominay. La sua carica agonistica e il suo spirito da guerriero sembrano rispecchiare perfettamente il prototipo del centrocampista ideale per Conte.

“McTominay ha trasformato il Napoli e la sua carica agonistica sembra uscita direttamente dal ritratto del centrocampista ideale disegnato da Antonio Conte. Ha la carica dei guerrieri, non ha paura di prendersi responsabilità ed è pronto a diventare uno dei leader della nuova era. Ed è una cosa che lo lega profondamente a un altro centrocampista simbolo del calcio contiano”.



Il quotidiano sottolinea come McTominay stia già diventando uno dei leader della nuova era del Napoli, proprio come Vidal alla Juventus. All’epoca, Conte passò al 3-5-2 per sfruttare al meglio le qualità del cileno, e ora sembra che McTominay possa seguire lo stesso percorso, garantendo anche un buon numero di gol.

“Alla Juve, infatti, Vidal ebbe un percorso simile. Conte fu costretto a virare sul 3-5-2, che fu poi la base di tre anni di successi. E come il cileno, Scott può garantire diversi gol”.

